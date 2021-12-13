Uzmanlardan uzaylı bakteri uyarısı! Gelirse...

UZAYLI ORGANİZMALAR DÜNYA'YA ULAŞIRSA...

Henüz uzayda herhangi bir organizmaya rastlanmadığını belirten Dr. Özge Kahraman Ilıkkan, "Eğer uzayda, kendi gezegenimizde henüz keşfedemediğimiz dolayısıyla varlığından haberdar olamadığımız, uzay koşullarına ve uzay aracı ile Dünya'ya ulaşabilecek kadar dayanıklı bir tür varsa, onun da Dünya'daki yaşama ne kadar uyum sağlayabileceği ayrı bir tartışma konusu olacaktır" dedi.

Milliyet'in haberine göre Dr. Ilıkkan ayrıca uzay araçlarının dünyaya dönerken yüksek ısılara maruz kaldığını, dolasıyla yine bizim bildiğimiz formda bir organizmanın bu sıcaklıklara dayanmasının zor olduğunun altını çizdi.