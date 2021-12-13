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Son dakika: Rusya'da Ortodox rahibe okulunda patlama!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Rusya’da Ortodox rahibe okulunda patlama!

Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Serpukhov'daki Ortodox rahibe okuluna giren 18 yaşındaki saldırgan kendini havaya uçurdu, patlamada yaralananlar var.

Rusya'da bir Ortodox rahibe okulunda Pazartesi sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Yerel medya, Moskova'nın güneyindeki Serpukov'daki gerçekleşen saldırının 18 yaşında bir eski öğrenci tarafından düzenlendiğini bildiriyor.

Okulun kapısında kendisini havaya uçuran öğrencinin yol açtığı patlamada en az sekiz kişi yaralandı.

Vladychny adlı rahibe manastırı, 14. yüzyıldan bu yana eğitim veriyordu.

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