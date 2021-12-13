Rusya’dan NATO’ya tehdit! Devam ederseniz karşı karşıya geliriz

"BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmuştu ve Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullanmıştı.