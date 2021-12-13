Rusya'dan NATO'ya tehdit! Devam ederseniz karşı karşıya geliriz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkıv, NATO ve ABD'nin Rusya sınırlarına ilerlememe garantisi vermesi gerektiğini istedi. NATO'ya çarpıcı sözlerle mesaj gönderen Ryabkıv, "Karşı karşıya geliriz" ifadelerine yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkıv, Pazartesi günü ABD ve NATO'nun Rusya'da doğudaki genişlemesiyle ilgili garanti vermemesi durumunda karşı karşıya gelecekleri konusunda uyarıda bulundu.
GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ
Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun daha doğuya yayılmaması ya da silahlarını Rus topraklarına yerleştirmemesi için yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep etmişti.
"BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmuştu ve Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullanmıştı.
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