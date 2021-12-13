Eski ABD Başkanı Trump'tan yıllar sonra gelen Filistin itirafı: Netanyahu hiçbir zaman barış istemedi
Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetti.
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.
Yayımlanan bölüme göre, kendi yönetimi döneminde hazırlanan sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramamasının nedeninin Netanyahu olduğunu öne süren Trump, "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi." dedi.
Trump, başkanlığa başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Filistin'den ziyade Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, "Abbas, ilk görüşmemizde çok iyiydi. Neredeyse baba gibiydi, bundan daha kibar olamazdı. Abbas'ın Netanyahu'dan daha çok bir barış anlaşması istediğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim tüm hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.
TRUMP NETANYAHU'YU SADAKATSİZLİK İLE SUÇLAYIP AŞAĞILAMIŞTI
Ravid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.
Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.
O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
- Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...
- Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
- 1749 AFAD personel alım sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Kadro belli oldu, gözler tarihte! Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?