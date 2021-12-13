ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
Son dakika haberleri... ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
- Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...
- Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
- 1749 AFAD personel alım sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Kadro belli oldu, gözler tarihte! Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?
- Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta, ayın kaçında? 2022 asgari ücret zammı son gelişmeler neler?
- Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 13 Aralık Sivasspor GS maçı hangi kanalda?