İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan korkutan sözler! "Hızla yayılıyor..."

Boris Johnson, Londra'daki bir aşı merkezinde yaptığı açıklamada, "Omicron vakalarının şu anda Londra'da ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde hızla arttığını görebiliyoruz. Başkentte muhtemelen vakaların yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor. Yarına kadar vakaların çoğunluğunu oluşturacak ve vakalar sürekli artıyor." dedi.