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Belçika'dan başörtüsü kararı: Uzun bir aranın ardından değiştirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Belçika’dan başörtüsü kararı: Uzun bir aranın ardından değiştirildi

Belçika tarafından yapılan açıklamada mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunu uzun bir sürenin ardından değiştirdiği açıklandı. AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın din özgürlüğüne karşı olduğu konusunda uyarmıştı.

Belçika'nın mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunu uzun bir sürenin ardından değiştirdiği duyuruldu. Brüksel merkezli Eşit Fırsatlar Merkezinin (UNIA) açıklamasına göre, Belçika, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin hükümete yaptığı uyarı sonrası söz konusu maddeyi değiştirdi.

İZİN VERİLMEMİŞTİ

2018'de Müslüman bir kadın, Belçika'da bir mahkemenin salona başörtülü girmesine izin vermemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu. AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın dayandığı, ceza yasasının 759'uncu maddesi nedeniyle kınamış ve bunun din özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetmişti.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Ancak Belçika Adalet Bakanlığı yasayı değiştirmek yerine, AİHM'in kararını mahkemelere genelge göndererek tebliğ etmekle yetinmişti. UNIA'nın açıklamasında kuruluşun, bunun üzerine AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvurduğu ve yasanın değiştirilmesi için devreye girdiği belirtildi.

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