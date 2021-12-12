Belçika'dan başörtüsü kararı: Uzun bir aranın ardından değiştirildi
Belçika tarafından yapılan açıklamada mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunu uzun bir sürenin ardından değiştirdiği açıklandı. AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın din özgürlüğüne karşı olduğu konusunda uyarmıştı.
İZİN VERİLMEMİŞTİ
2018'de Müslüman bir kadın, Belçika'da bir mahkemenin salona başörtülü girmesine izin vermemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu. AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın dayandığı, ceza yasasının 759'uncu maddesi nedeniyle kınamış ve bunun din özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetmişti.
GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ
Ancak Belçika Adalet Bakanlığı yasayı değiştirmek yerine, AİHM'in kararını mahkemelere genelge göndererek tebliğ etmekle yetinmişti. UNIA'nın açıklamasında kuruluşun, bunun üzerine AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvurduğu ve yasanın değiştirilmesi için devreye girdiği belirtildi.
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