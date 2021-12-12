Türkiye’den İtalya’ya doğal gaz patlamasındaki can kayıpları nedeniyle taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın Ravanusa kasabasında meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle birçok binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.