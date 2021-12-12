İran’dan nükleer anlaşma açıklaması

Viyana müzakerelerinin yavaş ilerlediğine ilişkin eleştirilere cevap veren Bakıri, müzakere süresinde bunun doğal olduğunu belirterek, "Bazen çözülemeyen sorunlar nedeniyle süreç yavaş ilerleyebiliyor. Bazı konularda ise hızlı ilerleme kaydediyoruz. Bu gayet doğal. Elbette herkesin istediği müzakerenin ileriye dönük hareket etmesi" ifadelerini kullandı.







Nükleer müzakerelere dışarıdan meşru olmayan müdahalelerin olduğuna işaret eden Bakıri, "Bazı meşru olmayan oyuncular müzakereleri olumsuz etkilemek ve baltalamak istiyor. Bunu hem müzakere dışından hem de müzakere içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Müzakere masasında oturan bazı oyuncuların yapıcı olmayan tutumları sürece zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN