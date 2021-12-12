İran'dan nükleer anlaşma açıklaması
Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, “Viyana müzakereleri iyi yönde ilerliyor” dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde İran heyetine başkanlık eden Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri ile gerçekleşen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakıri, "Viyana müzakereleri iyi yönde ilerliyor. İhtilaflı sorunlar olsa da her iki taraf bunları çözmek için gerekli ciddiyeti göstermeye çalışıyor. Taraflar ortak konuları belirleyerek müzakerelerin çerçevesini netleştirme iradesini gösteriyor" dedi.
Viyana müzakerelerinin yavaş ilerlediğine ilişkin eleştirilere cevap veren Bakıri, müzakere süresinde bunun doğal olduğunu belirterek, "Bazen çözülemeyen sorunlar nedeniyle süreç yavaş ilerleyebiliyor. Bazı konularda ise hızlı ilerleme kaydediyoruz. Bu gayet doğal. Elbette herkesin istediği müzakerenin ileriye dönük hareket etmesi" ifadelerini kullandı.
Nükleer müzakerelere dışarıdan meşru olmayan müdahalelerin olduğuna işaret eden Bakıri, "Bazı meşru olmayan oyuncular müzakereleri olumsuz etkilemek ve baltalamak istiyor. Bunu hem müzakere dışından hem de müzakere içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Müzakere masasında oturan bazı oyuncuların yapıcı olmayan tutumları sürece zarar veriyor" açıklamasını yaptı.
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