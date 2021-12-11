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"İsrail ABD'yi bilgilendirip İran'a saldırdı" İsrail basınından bomba iddia

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.12.2021
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İsrail ABD’yi bilgilendirip İran’a saldırdı İsrail basınından bomba iddia

İsrail'in, geçen haziran ve eylül aylarında İran'a iki saldırı düzenlediği ve öncesinde Washington yönetimini bilgilendirdiği iddia edildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail,'in geçen haziran ayında uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisi ile eylül ayında İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu saldırılar öncesinde ABD'yi son gelişmelerden haberdar ettiği kaydedilen haberde, saldırıların İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, İran nükleer dosyası konusunda eski Başbakan Binyamin Netanyahu'dan daha şeffaf olduğu belirtildi.

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