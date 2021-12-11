Son dakika: Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER 2021)
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya’nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı. Son dakika deprem haberleri...
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapmayan ajans, Jakarta saatiyle 22.29'da yaşanan depremin merkez üssünün Maluku Barat Daya bölgesinin 163 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.