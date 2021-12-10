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Son dakika: Lübnan'daki mülteci kampında büyük patlama!

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Lübnan’daki mülteci kampında büyük patlama!

Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

MÜHİMMAT DEPOSU PATLADI

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Burj Al-Shimali kampında patlama meydana geldiği bildirildi. Kampta Filistinli mültecilerin bulunduğu ifade edilirken, patlamanın kampta bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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