Son dakika: Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşı kararı
Hollanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına onay çıktı.
Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulunun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Biontech/Pfizer şirketinin Kovid-19 aşısının yapılacağı belirtildi.
Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.
Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.
Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Biontech/Pfizer'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.
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