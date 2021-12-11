Son dakika: Hollanda’da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşı kararı

Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.

Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.