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3 doz BioNTech Omicron'a karşı koruyor mu? BioNTech CEO'su Uğur Şahin açıkladı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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3 doz BioNTech Omicron’a karşı koruyor mu? BioNTech CEO’su Uğur Şahin açıkladı

BioNTech'in üç doz Kovid-19 aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Koruma oranı nasıl? Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ön çalışmalarında Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini anlatan Şahin, "Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Türeci, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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