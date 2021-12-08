Çekya, Polonya-Belarus sınırına asker gönderiyor

Çekya Savunma Bakanı Lubomir Metnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çekya'nın Polonya-Belarus sınırında devam eden göçmen sorununun önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 150 Çek askerinin 180 gün süreyle sınıra gönderilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Bakan Metnar, bunun maliyetinin 86 milyon kron (yaklaşık 3,4 milyon Euro) olacağını belirtirken, önerinin henüz meclisin her iki kanadında onaylanmadığını ifade etti.



Hükümetin aldığı karar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da oylamaya sunulduktan sonra yürürlüğe girecek. Alınan kararı, kurulacak yeni hükümette bulunan 5 partinin desteklediği öğrenildi.



53. Harp Alayı, 102. Keşif Taburu ve 533. Taburdan seçilecek olan askerlerin Noel'den önce Polonya-Belarus sınırına gitmesi beklenirken, sınırdaki demiryolu tamiri, bariyer ve duvar örme gibi mühendislik işlerinde çalışacakları kaydedildi.

Çek askerleri doğrudan göçmenlerle temas kurmayacak.



"AVRUPA BİRLİĞİ BUNA DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEZ"



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Andrej Babis, "Çekya, Polonya-Belarus sınırının korunmasına aktif olarak katılacak olan Büyük Britanya ve Estonya ile birlikte üçüncü Avrupa ülkesidir. Hükümetin, cumhurbaşkanının ve siyasi partiler ile onların temsilcilerinden oluşan parlamentonun, Çekya'nın bu krizi önlemeye yardımcı olması konusunda hemfikir olmaları memnuniyet vericidir" dedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ise yaptığı açıklamada, "Alexandr Lukaşenko rejimi, Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için yasa dışı göçü kötüye kullanıyor. Polonya'nın yardımımıza ihtiyacı var. Avrupa Birliği buna daha fazla tahammül edemez. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ GÖÇMEN SORUNU



Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere Avrupa'ya göç etme umuduyla Belarus'e gelen göçmenler, ilk olarak Polonya'ya geçebilmek için Belarus-Polonya sınırında aylardır bekleyişlerini sürdürüyor.



Avrupa Birliği (AB), Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejimini, kriz yaşayan ülkelerdeki insanları Belarus'a çekip sonrasında da AB sınırlarına göndermekle suçluyor.



AB'ye göre Lukaşenko rejimi, göçmenleri Polonya sınırına göndererek AB'nin Belarus'taki insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlara misilleme yapıyor.



Polonya hükümeti yıl başından bu yana Polonya-Belarus sınırındaki muhafız ve polislere yardım amacıyla yaklaşık 15 bin askeri sınıra gönderirken, İngiltere 155, Estonya ise 150 asker ile Polonya'ya destek veriyor.