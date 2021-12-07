Son dakika: Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya tehdit
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyardı. 2 saat 1 dakika süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada İran detayı da dikkat çekti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyardı.
Beyaz Saray, Biden ve Putin'in bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri ve 2 saat 1 dakika süren görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.
ABD'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA: GERİLİMİN ARTMASI DURUMUNDA...
Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" çağrısı yaptığı bildirildi.
ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNDE İRAN DETAYI
Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.
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