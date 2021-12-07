Son dakika: Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD’den Rusya’ya tehdit

Beyaz Saray, Biden ve Putin'in bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri ve 2 saat 1 dakika süren görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA: GERİLİMİN ARTMASI DURUMUNDA...

Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.