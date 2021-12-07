Rusya Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor! Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ukrayna" konulu 2 saat 1 dakika süren görüşmesi sona erdi. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığı biliniyor. Kritik görüşmede Biden'ın Putin'e diplomasi çağrısı yapması da bekleniyordu. İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme sona erdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.
DETAY PAYLAŞILMADI
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.
RUSYA UKRAYNA SINIRINA ASKER YIĞDI
Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.
BIDEN AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRECEK
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.
Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.
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