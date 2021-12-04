Son dakika: Rusya’dan flaş ABD açıklaması: Amerika’nın saldırgan eylemlerinden endişe duymalı

ABD'nin, Rusya sınırlarına yakın yerlerde provokatif eylemler gerçekleştirdiğini aktaran Zaharova, "Provokatif eylemlerin sonunda Rusya suçlanıyor. Prensip olarak değişen bir şey yok. Klasik batı taktikleri. Sadece küstahlık ve yalanların dozu etkileyici" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN