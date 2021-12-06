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Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı geldi: ABD zırhlı araçlarını kullandılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı geldi: ABD zırhlı araçlarını kullandılar

Son dakika haberleri... 30 yıl evvel SSCB'den bağımsızlığını kazanan Ukrayna, milli bayramını kutluyor. Kutlamalara dahil edilen ABD zırhlı araçları ve devriye botları Rusya'ya gözdağı olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, ülkenin Rusya'dan gelebilecek her türlü saldırıya karşı koyabileceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna, bugün Ulusal Ordu Günü'nü kutladı. Ulusal Ordu Günü, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Ukrayna için oldukça önemli bir anma törenini barındırıyor.

Bağımsızlığın 30. yılında kutlamalar ABD zırhlı araçları ve devriye botlarıyla birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı koyabilecek durumda olabileceğinin de altını çizdi.

Zelensky yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri en önemli misyonlarını, yani devletin özgürlüğü ile egemenliğini Rus saldırganlara karşı savunmayı, aralıksız yerine getiremeye devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Rusya karşısında 'sarsılamaz destek' sözü vermişti.

Rusya ise, Ukrayna'ya yönelik yapılacak saldırı iddialarını 'yanlış ve kışkırtıcı' olarak tanımlayarak reddetmişti. Ancak aynı zamanda Batı'ya 'kırmızı çizginizi geçmeyin' çağrısında bulunan Rusya, NATO ittifakının doğuya doğru genişlemesini de durdurmasını söyledi.

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