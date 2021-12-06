Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı geldi: ABD zırhlı araçlarını kullandılar

Bağımsızlığın 30. yılında kutlamalar ABD zırhlı araçları ve devriye botlarıyla birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı koyabilecek durumda olabileceğinin de altını çizdi.

Zelensky yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri en önemli misyonlarını, yani devletin özgürlüğü ile egemenliğini Rus saldırganlara karşı savunmayı, aralıksız yerine getiremeye devam ediyor" dedi.