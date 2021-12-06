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Son dakika: ABD'den Çin'e diplomatik boykot!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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Son dakika: ABD’den Çin’e diplomatik boykot!

Son dakika haberi... Beyaz Saray, ABD’nin Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.

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