Pentagon açıkladı: Rusya, Ukrayna sınırına yaptığı yığınağı artırdı

Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor." dedi.

Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti.

Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.