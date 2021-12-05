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Son dakika: İran'ın İHA'sı düştü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: İran’ın İHA’sı düştü!

Son dakika haberleri... İran Devlet Televizyonu, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde İHA düştüğünü açıkladı. Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesinin Miheh köyünde İHA düştü.

Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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