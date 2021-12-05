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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, 7 Aralık'ta Putin ile Biden'ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Görüşmenin telekonferans yoluyla gerçekleşeceğini aktaran Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı.

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