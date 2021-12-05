Rusya uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı, Rus yapımı Soyuz ST-B roketiyle uzaya navigasyon uydusu gönderildiğini açıkladı.

İngiliz Surrey Satellite Teknoloji şirketine ait Galileo'nun navigasyon uydusu, TSİ 03.19'da uzaya gönderildi. 2016'dan beri Avrupa'nın küresel navigasyon hizmeti olan ve dünyada 2 milyar 300 milyon kişi tarafından kullanılan konumlandırma servisine ait birinci nesil uzay aracının fırlatılması tam zamanında gerçekleşti.