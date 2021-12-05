Rusya uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı
Rusya Federal Uzay Ajansı ve Latin Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Guyana Uzay Merkezi'nin işletmecisi Arianespace tarafından, Avrupa Birliği’nin uydu navigasyon sistemi Galileo'ya ait uydusu uzaya fırlatıldı.
Rusya Federal Uzay Ajansı, Rus yapımı Soyuz ST-B roketiyle uzaya navigasyon uydusu gönderildiğini açıkladı.
İngiliz Surrey Satellite Teknoloji şirketine ait Galileo'nun navigasyon uydusu, TSİ 03.19'da uzaya gönderildi. 2016'dan beri Avrupa'nın küresel navigasyon hizmeti olan ve dünyada 2 milyar 300 milyon kişi tarafından kullanılan konumlandırma servisine ait birinci nesil uzay aracının fırlatılması tam zamanında gerçekleşti.
İki gün önce fırlatılması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatma sırasında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.
Roscosmos, uydunun Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının en önemli gerekçesinin, buradan fırlatılan roketlerin daha kısa sürede yörüngesine ulaştığını belirtti.
Aynı zamanda bu merkezden fırlatılan roketlerin yüzde 15 daha fazla yük taşıyabildiği kaydedildi. Rusya tarafından önümüzdeki yıllarda 6 yeni Galileo uydusunun daha yörüngeye gönderileceği ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji haftalık İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da hava yarın nasıl?
- Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!
- 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...