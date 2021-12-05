ABD'nin Suriye'deki üssünde peş peşe patlama
Son dakika haberleri... Suriye devlet televizyonu, Humus vilayetinde bulunan ABD askeri üssünde patlamalar duyulduğunu bildirdi. Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.
Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.
Üs, o zamanlar, Esad hükümetine karşı savaşan ABD destekli muhalefet güçleri eğitmek için kullanılıyordu.
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