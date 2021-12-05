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ABD'nin Suriye'deki üssünde peş peşe patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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ABD’nin Suriye’deki üssünde peş peşe patlama

Son dakika haberleri... Suriye devlet televizyonu, Humus vilayetinde bulunan ABD askeri üssünde patlamalar duyulduğunu bildirdi. Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.

Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Irak sınırına yakın Humus vilayetinde bulunan At-Tanf'taki ABD üssünde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.

M2 Bağdat-Şam karayolu üzerinde bulunan üs, 2016'dan beri Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor.

Üs, o zamanlar, Esad hükümetine karşı savaşan ABD destekli muhalefet güçleri eğitmek için kullanılıyordu.

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