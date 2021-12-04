İngiltere’de Omicron alarmı! Vaka sayısı 160’a yükseldi | Yurt dışından gelenlere test zorunluluğu getirildi

PCR ŞARTI YENİDEN GETİRLİDİ

Javid, "Omicron'u öğrendiğimizden bu yana, geçen hafta boyunca verileri inceleme altında tuttuk ve seyahatlerle bağlantılı olarak vakaların arttığını gördük" ifadelerini kullanarak, "Her zaman hızlı hareket edeceğimizi söyledik. Bu yüzden, seyahat öncesi için test zorunluluğu getirmeye karar verdik" dedi.