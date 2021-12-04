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İngiltere’de Omicron alarmı! Vaka sayısı 160'a yükseldi | Yurt dışından gelenlere test zorunluluğu getirildi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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İngiltere’de Omicron alarmı! Vaka sayısı 160’a yükseldi | Yurt dışından gelenlere test zorunluluğu getirildi

SON DAKİKA HABERİ... İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yurt dışından ülkeye gelen tüm yolcuların, İngiltere'ye gelmeden önce Covid-19 testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu. İngiltere’de Omicron vaka sayısının ise 160'a yükseldiği açıklandı.

İngiltere'de Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle hükümet seyahat kurallarını sıkılaştırdı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, 7 Aralık Salı günü yerel saatle 04.00'den itibaren yurtdışından İngiltere'ye gelen tüm yolcuların seyahatlerinden en fazla 48 saat önce negatif PCR test sonucu almaları gerektiğini duyurdu.

PCR ŞARTI YENİDEN GETİRLİDİ

Javid, "Omicron'u öğrendiğimizden bu yana, geçen hafta boyunca verileri inceleme altında tuttuk ve seyahatlerle bağlantılı olarak vakaların arttığını gördük" ifadelerini kullanarak, "Her zaman hızlı hareket edeceğimizi söyledik. Bu yüzden, seyahat öncesi için test zorunluluğu getirmeye karar verdik" dedi.

Bakan Javid'in açıklamasının ardından İngiltere hükümetinin aylar önce Covid-19'a karşı 2 doz aşılı olan kişiler için kaldırdığı PCR testi şartı, yeniden uygulamaya konulmuş oldu. İngiltere'ye gelecek tüm yolcuların aşı durumlarından bağımsız olarak negatif bir PCR test sonucu almaları gerekiyor.



NİJERYA KIRMIZI LİSTEYE EKLENDİ
Javid ayrıca, Nijerya'nın kırmızı seyahat listesine eklendiğini aktararak, seyahatle bağlantılı olduğu tespit edilen Omicron vakalarındaki rakamlara göre, Nijerya'nın Güney Afrika'dan hemen sonra geldiğini ifade etti. Javid, 6 Aralık Pazartesi günü 04.00'den itibaren Nijerya'dan İngiltere'ye gelen tüm yolcuların kırmızı seyahat listesi kuralları gereğince 10 gün otel karantinası uygulamaları gerektiğini belirtti.

11 ÜLKE KIRMIZI LİSTEDE

İngiltere, Omicron mutasyonu nedeniyle şu ana kadar kırmızı seyahat listesine Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesoto, Esvatini, Angola, Mozambik, Malavi, Zambiya ve Nijerya'yı ekledi.

OMICRON VAKA SAYISI 160'A YÜKSELDİ
Birleşik Krallık genelinde 28 Kasım'da ilk Omicron vakalarının tespit edilmesinden bu yana, 1 haftada toplam Omicron vaka sayısı 160'a yükseldi.

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