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Irak Rusya'dan MİG-29 yerine Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA alacak iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Irak Rusya’dan MİG-29 yerine Türkiye’den Bayraktar TB2 İHA alacak iddiası

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Rus basını, Irak'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü.

Haberde, Irak Savunma Bakanlığının Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı.

Irak'ın, Rus savaş uçaklarıyla ilgilenmesinin ABD'nin tepkisini çektiği öne sürülen haberde, ABD'nin sert tepkisi sonrası Irak'ın Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Haberde, Irak'ın ABD'nin tepkisi nedeniyle Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği öne sürülerek, "Irak makamları Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 insansız hava araçları alınmasına onay verdi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bütçe doğrultusunda Irak'ın, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı belirtilerek, İHA'ların kontrolün bulunmadığı Irak - Suriye sınırında, Irak'ın dağlık bölgelerinde ve Irak çöllerinde kullanılacağı iddia edildi.

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