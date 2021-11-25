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Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan'dan SON DAKİKA "Bayraktar İHA" itirafı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan’dan SON DAKİKA Bayraktar İHA itirafı

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Rus gazetecilerle bir araya geldi. Karabağ savaşında Rusya'nın kendilerine verdiği teçhizatın Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını belirten Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi." dedi.

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, "Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır" diyerek, Rus devletini eleştirdi.

"RUSYA'NIN VERDİĞİ TEÇHİZAT BAYRAKTAR İHA'LARI KARŞISINDA YETERSİZDİ"

Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

"TÜRK İHA'LARININ VARLIĞI KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARIN NETİCESİNİ BELİRLEDİ"

"Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi.

Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi.

Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi."

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