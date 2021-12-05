İtalya’da pes dedirten olay! Aşı olmamak için sahte kol yaptırdı

"ÇOK GÜLÜNÇ GİBİ DURUYOR ANCAK…"

Piemonte Bölgesi başkanı Alberto Cirio ve sağlık meclisi üyesi Luigi Genesio Icardi yaptıkları ortak açıklamada, "Bu dava çok gülünç gibi duruyor ancak burada aslında son derece ciddi bir eylemden bahsediyoruz" dedi.