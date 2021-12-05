İtalya’da pes dedirten olay! Aşı olmamak için sahte kol yaptırdı
İtalya'nın kuzey kesiminde 50 yaşında bir adam, aşı pasaportu almak için akıllara durgunluk getirecek bir yolu denedi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'gülünecek bir şey olmadığını ve olayın son derece ciddi olduğunu' denildi.
Kuzey İtalya'da bir adam, aşı olmadan yeşil aşı pasaport almak için kendisine silikondan 'sahte kol' yaptırdı.
Yeşil pasaport, İtalya'nın dijital Kovid-19 sertifikası olup, aşılanmış, yakın zamanda virüs testi negatif çıkmış veya yakın zamanda iyileşmiş bir kişinin, iş yerlerinin yanı sıra kalabalık iç mekanlara girmesine olanak tanıyor.
"ÇOK GÜLÜNÇ GİBİ DURUYOR ANCAK…"
Piemonte Bölgesi başkanı Alberto Cirio ve sağlık meclisi üyesi Luigi Genesio Icardi yaptıkları ortak açıklamada, "Bu dava çok gülünç gibi duruyor ancak burada aslında son derece ciddi bir eylemden bahsediyoruz" dedi.
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