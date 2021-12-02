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Kanada'da geyiklerde koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Kanada’da geyiklerde koronavirüs tespit edildi

Kanada'da vahşi yaşamda ilk defa yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı. Virüsün yayılmasını takip etmek için çalışmalar devam ederken yapılan açıklamada 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsü tespit edildiği belirtildi. İşte ayrıntılar…

Tüm dünyada koronavirü salgınıyla mücadele tam gaz devam ederken Kanada'dan dikkat çeken bir haber geldi.

3 GEYİKTE KOVİD-19 ÇIKTI

Çevre ve İklim Değişikliği Kanada geçen gün yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2'nin Quebec'teki Eastern Townships bölgesinde 6 ile 8 Kasım tarihleri arasında örnekler alındıktan sonra 3 beyaz kuyruklu geyikte rastlandığını ifade etti.

Şu ana dek Quebec'te analiz edilen 156 numune virüsün tespit edildiği tek örnek bunlar.

ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

CBC News'in haberine göre Quebec, analiz için numune toplayan ve gönderen ilk eyalet olsa da, virüsün yayılmasını izlemek amacıyla Kanada genelinde çalışmalar devam ediyor.

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