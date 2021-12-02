Tekerlekli sandalyedeki adama 9 el ateş! Dünya ABD’de yaşanan bu skandalı konuşuyor

Remington ve market çalışanı, 61 yaşındaki Richards'ın kendilerine bıçak sallayarak, dur ihtarına uymadığını ifade etti. Walmart çalışanı, o anlarda Richards'ın polise, "Eğer bıçağı bırakmamı istiyorsan, beni vurman gerekiyor" dediğini aktardı.

Polisin üzerinde yer alan kameranın kaydı, Richards'ın yakındaki bir marketin girişine doğru ilerlediğini gösteriyor. Ryan Remington ve bir başka polis memuru, Richards'ı "markete girmeme" çağrısı yapıyor.