Onay verdiler! Polonya 5-11 yaş grubunu 13 Aralık’ta aşılamaya başlayacak

Bu tarihe kadar çocuklar için üretilmiş aşıların tedarikinin tamamlanacağını bildiren Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, önümüzdeki günlerde sağlık çalışanları, eğitim sektörü ve kamu çalışanları için de ücretsiz korona virüs testi uygulamasını hayata geçireceklerini aktardı. Kraska, "Söz konusu kişiler semptom göstermediklerinde dahi ücretsiz olarak korona virüs testi yaptırabilecekler" şeklinde konuştu.