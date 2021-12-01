Onay verdiler! Polonya 5-11 yaş grubunu 13 Aralık'ta aşılamaya başlayacak
Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, ülkede 5-11 yaş grubu arasındaki çocukları 13 Aralık'ta aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun 5-11 yaş grubu arasındaki çocuklara BionTech/Pfizer aşısı uygulanması onayının ardından Polonya da söz konusu yaş grubundaki çocukları aşılamaya hazırlanıyor.
Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska parlamentoda yaptığı konuşmada, 5-11 yaş grubundaki çocukları 13 Aralık'ta aşılamaya başlayacaklarını söyledi.
Bu tarihe kadar çocuklar için üretilmiş aşıların tedarikinin tamamlanacağını bildiren Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, önümüzdeki günlerde sağlık çalışanları, eğitim sektörü ve kamu çalışanları için de ücretsiz korona virüs testi uygulamasını hayata geçireceklerini aktardı. Kraska, "Söz konusu kişiler semptom göstermediklerinde dahi ücretsiz olarak korona virüs testi yaptırabilecekler" şeklinde konuştu.
EMA, aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklara faydasının risklerine göre daha ağır bastığını belirtmiş, aşının bu yaş grubuna en az 3 hafta aralıklı olmak kaydıyla 10 mikrogramlık iki doz halinde uygulanmasını tavsiye etmişti. Söz konusu aşı 12 yaş ve üstü kişilere 30 mikrogram seviyesinde uygulanıyor.
30 BİNE YAKIN YENİ VAKA 570 ÖLÜ
Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saat içinde 29 bin 64 kişide korona virüs vakasına rastlandı, 570 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte salgının başından bu yana Polonya'da 3 milyon 569 bin 137 korona virüs vakası tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 84 bin 153'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…
- Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
- Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?
- MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
- Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?
- Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?
- Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak?
- Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları! Asgari ücret artarsa memur maaşı artar mı?
- Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?
- Erdoğan asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar oldu? 1 Aralık’ta asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı sonucu…