ABD ordusunda 10 binlerce asker Kovid-19 aşısı emrini dinlemiyor

ABD Deniz Kuvvetleri istatistiklerinde, şu ana kadar 325 bin 570 asker iki doz, 328 bin 540 asker bir doz aşı yaptırmış olduğu görüldü.

Deniz Kuvvetlerine bağlı personelin yüzde 99'u tam aşılı olduğu belirtilen istatistiklerde aşı olmayanların sayısının 2 bin 970 olduğu görüldü.