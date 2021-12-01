Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour haddini iyice aştı! Müslümanlara skandal çağrı

Zemmour, TF1 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde Fransızların ve "Fransız Müslümanların" cumhurbaşkanı olacağını savundu.

"Başkalarının aksine ben İslam ve İslamcılık arasında ayrım yapmıyorum. İkisi aynı şey. Ancak İslam ve Müslümanlar arasında ayrım yapıyorum. Tüm Müslümanları asimile olmaya, hukuki ve siyasi kural empoze eden İslam'ı uygulamayı reddetmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanan Zemmour, Yahudilere 1789'da söylenen "Yahudilere ulus olarak hiçbir şey vermemeliyiz, Yahudilere birey olarak her şeyi vermeliyiz" şeklindeki ifadenin Müslümanlar için geçerli olduğunu iddia etti.