Son dakika: Münih’te tren istasyonu yakınlarında patlama

Münih İtfaiyesi ve Münih Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında patlama meydana geldiği ve 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBA İNFİLAK ETTİ

Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Alman medyası, patlamanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın, inşaat alanında infilak etmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.