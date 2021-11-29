43 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı! 1,5 milyon dolar toplandı

Kansas şehrinde, görgü tanıklarının şahitliği üzerine 3 kişiyi öldürmekten 43 yıl hüküm giyen ve 24 Kasım'da suçsuz olduğuna karar verilerek salıverilen Kevin Strickland için bölge halkının destek verdiği yardım kampanyasında, 1,5 milyon dolara yakın para toplandı.