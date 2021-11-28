Afganistan’da Taliban yönetiminden muhaliflere flaş çağrı

Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu aktaran Stanikzey, "Başkent Kabil'de kapatılan yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin yeniden açılması ve dünyayla ilişkileri yeniden kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Stanikzey, Taliban'ın, halkın güvenini kazanmaya çalıştığını ve bu nedenle de Taliban güçlerinin davranışlarının halkın değerlerine aykırı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.