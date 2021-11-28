İngiltere’den Avrupa’ya Manş Denizi uyarısı

Sky News'te yer alan habere göre, Patel, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le 25 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinin "yapıcı" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söylediğim gibi hızlı bir çözüm yok, sihirli bir değnek yok. İngiltere bu sorunu tek başına çözemez ve Avrupa genelinde hepimizin adım atması, sorumluluk alması ve kriz zamanında birlikte çalışması gerekiyor. Karşılaştığımız zorluktan geri durmayacağız ve önümüzdeki hafta Avrupalı ortaklarla daha fazla iş birliği için baskı yapmaya devam edeceğim çünkü bunu yapmamak önümüzdeki kış aylarında dondurucu suda daha kötü hadiselere yol açabilir."