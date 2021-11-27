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ABD'den 1996'dan bu yana ilk! Büyükelçi atadı...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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ABD’den 1996’dan bu yana ilk! Büyükelçi atadı...

ABD, Sudan'daki maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik temsilciliğini büyükelçi seviyesine yükseltti. Diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.

Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Misyon Başkan Yardımcılığı yapan Godfrey Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, Irak, Libya ve Suriye büyükelçiliklerinde görev yaptı.

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