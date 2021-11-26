Son dakika: Ukrayna'da darbe girişimi iddiası! "Durum kontrol altında"

Reuters'ın aktardığı habere göre, basın konferansında konuşan Zelenski, Ukrayna'nın kendi sınırlarının kontrolüne sahip olduğunu ve Rusya'yla muhtemel bir gerilime karşı hazır olduklarını söyledi.

Zelenski "Ülkemizde 1-2 Aralık'ta darbe girişimi olacağına ilişkin istihbarat aldım" derken, Ukrayna Devlet Başkanı, "Ülkeden ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

DURUM KONTROL ALTINDA

Zelenskiy, olağanüstü hal ilan etme gibi bir planlarının olmadığını ifade etti. Bu tür kararların ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğinin ve yatırımcıları ülkeden kaçırdığının altını çizdi.

Zelenskiy, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.