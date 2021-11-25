Son dakika: Bulgaristan’daki otobüs faciasında 46 kişi yanarak can vermişti! Facianın sebebi yakıt bidonları mı?

Hükümetin bu fiyatlarla ilgili yaptığı ciddi bir fedakarlık var. Bu nereye kadar sürecek? Yakın bir gelecekte Türkiye'de yeniden 10 numara yağ gündeme gelirse yeni sıkıntılara facialara neden olabilir. Bulgaristan'daki kazada dizel yakıt kullanan araç bagajında da mazot götürüyor. Mazotu satması onun için daha kolay. Ki satmaya gerek yok kendi ülkesinde kullanacak. Büyük tonajlarda depolaması mümkün değil. Bir otobüste en fazla 500 ile 1000 lira arasında yakıt taşıyabilir. Bunu bile kar görecek insanlar var maalesef. Şu anda Avrupa ile Türkiye arasında 4 lira fark var. Firmanın da yakıt taşındığından mutlaka haberi vardır" diye konuştu.







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