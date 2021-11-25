Afganistan’da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi.

Taliban yetkilileri, Badgis'in Mukur ilçesinin Çeşme Duzdek köyünde araziye yerleştirilen bombanın sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını bildirdi.

Patlamada iki sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, bir sivilin de yaralandığını kaydetti.

Bombanın bölgeye kimin tarafından yerleştirildiği henüz bilinmiyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından silahlı ve bombalı saldırılar arttı.

Saldırıların birçoğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ'ın yaklaşık son 3,5 ayda başkent Kabil, Kunduz ve Kandahar vilayetlerinde düzenlediği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi tehdit olmadığını savunuyor.