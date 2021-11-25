25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Pakistan ve Japonya’da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberi... Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Pakistan'da son 24 saatte 363 vaka ile toplam sayı 1 milyon 200 bini aşarken Japonya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 727 bin 186 oldu.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 223'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 240 bin 995'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

JAPONYA

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 119 artarak 1 milyon 727 bin 186'ya, can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 367'ye yükseldi.

Son bir günde 57 bin 770 kişiye virüs testi yapılırken 109 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA