Son dakika: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Son dakika haberi... Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Pakistan'da son 24 saatte 363 vaka ile toplam sayı 1 milyon 200 bini aşarken Japonya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 727 bin 186 oldu.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 223'e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 240 bin 995'e çıktı.
Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
JAPONYA
Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 119 artarak 1 milyon 727 bin 186'ya, can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 367'ye yükseldi.
Son bir günde 57 bin 770 kişiye virüs testi yapılırken 109 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.