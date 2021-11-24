Rusya Sputnik V'nin burun spreyi şeklindeki aşısı "Sputnik M" için tarih verdi

Rus halkına aşılama başta olmak üzere Rus korona virüs aşılarını talep eden ülkelere gönderilmesi ve yardım yapılan ülkelere verilen desteklerin de ele alındığı toplantıda Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili yeni detaylar verildi.