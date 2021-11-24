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Rusya Sputnik V'nin burun spreyi şeklindeki aşısı "Sputnik M" için tarih verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Rusya Sputnik V’nin burun spreyi şeklindeki aşısı Sputnik M için tarih verdi

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının uluslararası piyasaya sürüleceği tarih açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Gamaleya Enstitüsünün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov ile toplantı gerçekleştirdi.

Rus halkına aşılama başta olmak üzere Rus korona virüs aşılarını talep eden ülkelere gönderilmesi ve yardım yapılan ülkelere verilen desteklerin de ele alındığı toplantıda Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili yeni detaylar verildi.

Gameliya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Denis Luganov aşının burun spreyi formatında da geliştirildiğini hatırlatarak bugünden itibaren burun spreyi şeklindeki aşının "Sputnik M" adıyla tescil edildiğini ifade etti.

"İZİN ALINDI VE TESCİLLENDİ"

Luganov, "Sputnik M'nin çocuk nüfusta kullanılmasına yönelik izni bugün alındı. Aşı tescil edildi, bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz" dedi.

Sputnik M'nin, Moskova'da çocuklar üzerinde denendiği aktarılırken, burun spreyinin 12 ile 17 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağı belirtildi.

İŞTE KOVİD-19 SPREY AŞISI "SPUTNIK M" İÇİN TARİH

Dmitriev ise tescil edilen aşının uluslararası dolaşıma girmesi ile ilgili hedeflere değinerek, "Aşının burun spreyi formatının daha önce geliştirilen Sputnik V aşısı gibi erken dolaşıma girmesini hedefliyoruz. Bu format 2022 gibi erken bir tarihte uluslararası pazara girecek" dedi.

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