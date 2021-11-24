Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa etti

İsveç parlamentosu, ülkenin yeni başbakanı olarak Magdalena Andersson'u seçti. Andersson, ülkenin ilk kadın başkanı oldu.



İsveç parlamentosu, bugün ülkenin yeni başbakanını oylamak üzere toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada, Magdalena Andersson başbakan seçildi. Maliye Bakanı görevini yürüten Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.