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Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa etti

Son dakika... İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.

İsveç parlamentosu, ülkenin yeni başbakanı olarak Magdalena Andersson'u seçti. Andersson, ülkenin ilk kadın başkanı oldu.

İsveç parlamentosu, bugün ülkenin yeni başbakanını oylamak üzere toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada, Magdalena Andersson başbakan seçildi. Maliye Bakanı görevini yürüten Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

İsveç Anayasasına göre, bir adayın Başbakan seçilebilmesi için 349 sandalyeli parlamentoda en az 175 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor.

Parlamentoda yeterli desteği bulması için kendisine geçtiğimiz Pazartesi gününe kadar süre verilen Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andersson, muhalefetin desteğini alamamıştı.

Çoğunluğu sağlamaya çalışan Andersson, yürüttüğü müzakereler sonucunda diğer milletvekillerinin de desteğini alarak oylamada çoğunluğu sağlamış oldu.

GÖREVE GELİR GELMEZ İSTİFA ETTİ

Tüm bu yaşananlar ardından İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.

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