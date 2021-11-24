NASA’nın DART görevi resmen başladı! Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak

2022 yılının Eylül ayına kadar göktaşı Didymos ve onun doğal uydusu Dimorphos'a ulaşacağı tahmin edilen DART, Dimorphos'a saniyede yaklaşık 6.6 kilometre hızla kasten çarparak göktaşının yörüngesini yüzde 1 oranında değiştirmeye çalışacak.

Bu sırada Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıkta olması öngörülen DART'ın başarılı olup olmadığı ise çarptığı göktaşının yörüngesindeki değişimin teleskoplarla gözlemlenmesi ile anlaşılacak.