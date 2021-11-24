Acil rezervleri serbest bırakma talimatı vermişti! Biden'den flaş açıklama: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
Dünya genelinde yaşanan akaryakıt krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş bir açıklama geldi. Sorunun küresel olduğunu vurgulayan Biden, "Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı" dedi.
Yüksek benzin fiyatlarının göründüğü ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Bu duruma yönelik tepkilere cevap veren ABD Başkanı Joe Biden, sorunun küresel çapta olduğunu söyledi.
"TÜM DÜNYADA SORUN"
Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda konuşan Biden, yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı" dedi.
NEDEN KAYNAKLANIYOR?
Benzin fiyatlarının geçmişte de arttığını ve bu durumu yakın zamanda atlatmayı umduklarını ifade eden Biden, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalmalarının en büyük nedeninin petrol üreten ülkeler ile büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu belirtti.
ACİL DURUM REZERVİ
ABD Başkanı, "Daha az arz, küresel olarak petrol için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD, yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.
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