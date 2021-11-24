Acil rezervleri serbest bırakma talimatı vermişti! Biden’den flaş açıklama: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun

"TÜM DÜNYADA SORUN"

Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda konuşan Biden, yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı" dedi.