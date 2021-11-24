Etiyopya Başbakanı Ahmed iç savaşa karşı "cepheye gideceğim" demişti! Dünya basını paylaşılan görüntülerle sarsıldı
Dünyanın gözü iç savaşta olan Etiyopya'da. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed isyancılarla savaşmak için cepheye gideceğini açıklamasının ardından çıkan görüntüler şoke etti. Darbe girişimine kalkışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi başkente 400 kilometre yakınlıktaki 2 şehri ele geçirdi. Başbakan Ahmed'in ilanından 1 gün sonra paylaşılan görüntüler henüz resmi olarak doğrulanmasa da dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Binlerce savaş esiri askerin yer aldığı video şok etkisi yarattı, görüntü ülke başbakanının cepheye savaşmaya gitmesinden bir gün sonra yayınlandı.
Etiyopya'da bir yıl önce patlak veren iç savaşta, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya kadar yaklaşmasıyla dünya Doğu Afrika ülkesine kilitlendi.
Kasım ayına gelinmesiyle çatışmalar alevlendi, isyancılar Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdi. Başkent sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapıldı.
2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Pazartesi günü isyancılarla savaşmak için cephe hattına gideceğini Twitter hesabından ilan etti.
Abiy Ahmed'in Twitter paylaşımı, TPLF isyancılarının Addis Ababa'ya 220 kilometre kadar yaklaşması üzerine geldi. İsyancılar, halihazırda ana yol üstündeki Shewa Robit'e kadar ulaşmış durumda.
GÖRÜNTÜ HENÜZ DOĞRULANMADI
Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı başkente yürüyen isyancı TPLF, Abiy Ahmed'in cepheye gitmesi üzerine sosyal medya hesabından ise binlerce Etiyopya askerinin savaş esiri olduğunu gösteren bir video paylaştı.
Henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmayan görüntülerdeki devasa kalabalık sosyal medyada hızla yayıldı ve dünya çapında şok etkisi yarattı.
BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU
Demokratik sistemi hayata geçirmeye çalışan ve ekonomik olarak büyüyen 122 milyon nüfuslu Etiyopya, son yıllarda olumlu haberlerle dünya gündemine girdi. Bu, onlarca yıl dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Etiyopya için çok önemli bir değişiklikti.
Bu yapı, Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'nin katılmayı reddettiği yeni bir koalisyon hükümeti kurduğu 2019 yılına kadar etkili olmayı sürdürdü.
Tigray'da iktidarını sürdüren Halk Kurtuluş Ordusu Eylül 2020'de Ahmed hükümetinin ulusal düzeyde Covid-19 salgını nedeniyle seçimleri erteleme kararını tanımayarak seçimlere gitti.
İki ay sonra TPLF birlikleri bölgedeki Etiyopya ordusuna ait bir üsse saldırı düzenledi. Federal hükümet de yanıt olarak Tigray'a karşı büyük bir askeri harekata girişti.
KIRILMANIN TARİHİ: 29 HAZİRAN 2021
Silahların konuşmaya başlamasıyla isyancıların ilerleyişi Etiyopya ordusu tarafından kırıldı ve milislerin yönetim merkezi Mekelle'de kontrol sağlandı. Ancak 29 Haziran tarihinde durum değişti.
İsyancılar 29 Haziran Salı günü Mekelle'yi ele geçirdi. Kent, Kasım ayından bu yana hükümet güçleri tarafından kontrol ediliyordu. İsyancıların girişi sonrasında kent sokaklarında kutlamalar yapıldı.
Etiyopya hükümeti ateşkes ilan etse de silahlar konuşmaya devam etti, sağlıklı haber alınamayan çatışma bölgesinden 2 milyonu aşkın kişi evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldı.
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