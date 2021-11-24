Etiyopya Başbakanı Ahmed iç savaşa karşı "cepheye gideceğim" demişti! Dünya basını paylaşılan görüntülerle sarsıldı

BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

Demokratik sistemi hayata geçirmeye çalışan ve ekonomik olarak büyüyen 122 milyon nüfuslu Etiyopya, son yıllarda olumlu haberlerle dünya gündemine girdi. Bu, onlarca yıl dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Etiyopya için çok önemli bir değişiklikti.