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Fransız İHA'sını sapanla vuran çocuk ülkede kahraman ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Fransız İHA’sını sapanla vuran çocuk ülkede kahraman ilan edildi

Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Burkina Faso vatandaşı, geçiş yolunda canlı kalkan olurken; askerlerin otoparka sığınmasını fırsat bilen bir çocuk, İHA’yı düşürdü.

Burkina Faso vatandaşları, Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu Kai kentinde kapattı.

Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.

İHA'YI SAPANLA DÜŞÜRDÜ
Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığındı. Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA'yı sapanıyla vurarak düşürdü.

ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edildi. Küçük çocuk ise Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

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