Ermenistan’dan SON DAKİKA Türkiye mesajı: Ön koşulsuz hazırız

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" mesajını vermişti.