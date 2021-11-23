Ermenistan'dan SON DAKİKA Türkiye mesajı: Ön koşulsuz hazırız
Türkiye-Ermenistan ilişkileri ile ilgili bir son dakika mesajı geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazırız." dedi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğunu ve bunu Moskova'ya bildirdiğini duyurdu.
"ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"
Ermeni basınına demeç veren Vaan Unanyan, "Ermenistan hükümetinin programında, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye her zaman hazır olduğu belirtildi. Müttefikimiz Rusya da dahil bir dizi uluslararası partner, Ermeni-Türk ilişkilerini normalleştirme sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Rus partnerlerimizle yaptığımız istişarelerde, ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğumuzu bildirdik" dedi.
Unanyan, şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir müzakere süreci bulunmadığının altını çizdi.
Daha önce Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme imkanlarını Rusya'yla istişare ettiklerini söylemişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme görüşmelerine başlamanın Güney Kafkasya için faydalı olacağını ve bölgede uzun vadeli barış sürecini başlatacağını ifade etmiş ve Rusya'nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunun altını çizmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ERMENİSTAN AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım" mesajını vermişti.
1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.
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